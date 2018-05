Wer wir sind

Qui nous sommes

Le Forum Civique Européen (FCE) est un réseau international de solidarité. En organisant sur place des interventions directes avec de simples citoyens engagés, nous mettons en lumière des dysfonctionnements sociaux peu ou pas dénoncés. En privilégiant l’auto-organisation et en mettant en réseau les initiatives émancipatrices, nous espérons faire des petits pas vers l’utopie d‘un monde plus juste. Solidaire dans les situations d’urgence, mais aussi promoteur de projets pérennes, le FCE a pour ambition d’initier des changements à long terme. Ses missions:

envoyer des délégations d’observateurs internationaux dans les régions en crise politique ou sociale et prendre contact avec les victimes d’injustices;

prendre la défense des immigrés sans droits et favoriser leur autoorganisation, ouvrir des lieux d’accueil et de conseil, de formation et de soutien juridique et social;

soutenir une agriculture socialement durable qui refuse l’exploitation illimitée de l’être humain et de la nature;

créer des partenariats internationaux d’initiatives sociales et constituerdes réseaux de solidarité; encourager les activités interculturelles pour favoriser la compréhension mutuelle et la prévention des conflits.

Le FCE est né dans l’euphorie générée par les bouleversements en Europe de l‘Est en 1989. Il a été fondé peu après la chute du Mur de Berlin à l’initiative de citoyens de plusieurs pays européens, de l’Ouest comme de l’Est, actifs au sein d’organisations telles que le CEDRI (Comité Européen pour la Défense des Réfugiés et Immigrés), le mouvement des radios libres ou la Coopérative Européenne Longo maï. A l’ouverture de l’Europe de l’Est, le FCE ne voulait pas laisser le champ libre aux intérêts économiques, aux institutions internationales et aux gouvernements. Il s’est donné comme objectif prioritaire d’établir des contacts directs entre personnes de l’Est et de l’Ouest.

Entre-temps nous nous trouvons confrontés à de nouveaux défis. Il s’agit donc de concrétiser des liens de solidarité avec les plus démunis, qui sont particulièrement affectés par la crise mondiale actuelle.

Le FCE est reconnu d'utilité public en Suisse.